Жара плюс 41 градус ожидается в пятницу в Саратовской области

Температура в юго-восточных районах Саратовской области к пятнице поднимется до 41 градуса. Сегодня, 17 августа, в Саратовском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде на ближайшие дни.

По словам представителя центра, жара действительно сильная, но ничего «сверхъестественного» не будет, продержится она от трех до пяти дней.

- С 17 по 21 августа в регионе ожидается так называемая аномальная жара, то есть температура воздуха будет выше климатической нормы более чем на девять градусов. Особенно жарко будет 19 и 20 числа: на юго-востоке области столбик термометра днем поднимется до 41 градуса, - рассказывает Лариса Васильева из саратовского центра гидрометеорологии.

В область аномальной жары попадут Новоузенск, Александров Гай, возможно, Красный Кут.

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