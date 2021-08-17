В Саратове возложили цветы к памятнику Олегу Табакову

Фото Дмитрия Владимирова

Сегодня, 17 августа, на театральной площади в Саратове почтили память народного артиста СССР, саратовца Олега Табакова. На месте побывал корреспондент «КП-Саратов».

В 10 утра горожане по очереди подошли к памятнику Табакову и положили цветы. Речей не читали.

Фото Дмитрия Владимирова

Отдать дань мэтру в том числе пришли и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева, директор ТЮЗа Игорь Баголей и директор Театра оперы и балета Алексей Комаров.

Фото Дмитрия Владимирова

- Для всех нас большая честь, что судьба Табакова связана с нашим городом. Олег Павлович - большой актер, подвижник, организатор театрального дела, человек с невероятным обаянием и магнетизмом оказывал колоссальную помощь саратовской творческой молодежи и воспитанникам театральных студий. Земляки по праву гордятся тем, что Олег Табаков постоянно дарил нам счастливую возможность знакомиться с новыми постановками возглавляемых им творческих коллективов. Саратовцам очень важно выразить свое отношение к великому земляку и любимому артисту, - цитирует Астафьеву пресс-служба минкульта.

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