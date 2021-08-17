Уникальная находка в Укеке: фрагмент узорчатого халата

Типичный Саратов
Сегодня, 17 августа, представители фестиваля археологии и реконструкции «Укек» под Саратовом рассказали об уникальной находке.
Исследующие город Золотой Орды Укек археологи обнаружили фрагмент узорчатой ткани, которая оказалась остатками халата.
Это очень редкая находка: в последний раз подобный образец ткани находили около 100 лет назад.
Как сообщают саратовские археологи, сейчас изделие отправлено на изучение в Ставрополь. Оно поступит одному из крупнейших в России специалистов по древнему текстилю, доктору исторических наук З.В. Доде.
После ряда исследований планируется реконструкция.
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