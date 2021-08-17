В центре Саратова из-за обесточки массово встали троллейбусы

Сегодня, 17 августа, в Саратове массово встали троллейбусы. Об этом пишут в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети.
Остановка маршрутов №2, 3, 5, 5а, 15 и 109 произошла в 14 часов из-за обесточки.
Движение «двойки» в сторону Лермонтова прервалось у остановки «улица Волжская».
«Тройки» стоят у остановки «По требованию» и не идут к Театральной площади.
Остальные маршруты встали на пересечении Московской и Чапаева.
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