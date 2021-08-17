Саратовских перевозчиков обязали обеспечить проезд для льготников к пятнице

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Сегодня, 17 августа, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал, что перевозчиков города отчитали за отсутствие необходимых льготникам маршрутов общественного транспорта.

Выяснилось, что льготники далеко не во всех автобусах Саратова совершают поездки по проездным.

Как стало известно в ходе общения с главой города, более чем на 60 маршрутах не заключены соглашения о компенсации расходов за перевозку граждан ряда категорий.

У ООО «Пассажиртранс - 1» не заключены на автобусы 14, 26, 55А, 83, 99. ООО ТК «Дилижанс-2» не имеет довговора на 8, 13, 42, 93. ИП Аверкиев не имеет соглашений по маршрутам 42К и 80. У ИП Лисин отсутствуют документы по 108 и 230. АО «Петровское АТП» нет на 63 маршрут. У ИП Штыркова на 97 маршруте льготы действуют лишь в нескольких автобусах. ООО «Экспресс-Сервис-Плюс» не заключило договор на маршрут 37. У ИП Паршин В.М. не подписано соглашение по маршрутам по 61 и 91.

ООО «Пассажиртранс», ООО «Ершовтрансавто», ООО «Икар-Авто», ООО ТК «Парус», ООО ТК «Властелин», ООО «АТП-9», ООО «Правовое сопровождение», ИП Мусатова, ИП Паршин Д.В., ООО «Регион Экспресс», ИП Данилов, ООО «Юпитер-В», ИП Черкасова, ИП Щаулов, ООО ТК «Неловко-2», ИП Серебрякова, ИП Ворыпаев – не имеют договоров по всем своим маршрутам.

Глава Саратова потребовал, чтобы до пятницы на все маршруты были заключены договоры, а льготные категории граждан начали перемещаться по городу по проездному.

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