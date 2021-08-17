Брат на брата: мужчина изрезал ножом родственника, требуя отдать ему деньги престарелой матери

В Новоузенском районе правоохранители задержали мужчину по подозрению в нападении с ножом на своего брата. О пострадавшем с ножевыми ранениями сообщили врачи.

Пострадал 47-летний житель села Петропавловка. Как выяснили полицейские, на него напал старший брат. «Яблоком раздора» стали сбережения пожилой матери. Потерпевший ухаживал за немощной пенсионеркой, которая, доверила ему свои деньги на черный день.

Старший брат селянина злоупотреблял спиртным и решение матери не понравилось. Он предложил поделить деньги старушки и, получив отказ, схватился за нож. После совершения преступления, злоумышленник скрывался в одном из сел района. Сейчас он задержан.

Возбуждено уголовное дело о нападении, о чем сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

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