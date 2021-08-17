Рост цен позволил предприятиям химической промышленности увеличить выручку в полтора раза

Химики в Саратовской области заработали в полтора раза больше, чем в прошлом году

Предприятия химической промышленности Саратовской области за январь-июль 2021 года продали продукции на 71,8 миллиарда рублей. Это 163% по отношению к показателям аналогичного периода 2020 года.

По данным регионального минпрома, только в июле 2021 года по отношению к июлю прошлого года объем товарного производства на предприятиях химпрома региона составил 144,1% и сложился на уровне 10,3 миллиарда рублей.

Больше всего заработали и показали самый высокий рост прибыли балаковский филиал АО «Апатит», ООО «Саратоворгсинтез», ООО «НПП «Полипластик» и ПАО «Балаковорезинотехника».

Наибольшие темпы роста в товарном производстве у ООО «Композит Волокно», БФ АО «Апатит», ООО «Аргон» и ООО «Балаково Карбон Продакшн». Каждое из предприятий увеличило объем продаж в полтора-два раза.