Запиравший пса в машине житель Солнечного на несколько часов привязал животное у магазина

Фото выложили в сеть

Вчера, 16 августа, жители саратовского поселка Солнечный заметили брошенного хозяином у магазина пса. Фото и видео с места выложили в сеть.

Животное провело на привязи возле ТК «Семейный» на Тархова, 46в несколько часов. Обеспокоенные местные жители принесли собаке еду и воду, фото с призывом найти хозяина выложили в группу «Солнечный Саратов».

После того, как горожане уже собирались искать передержку для пса, объявился нерадивый хозяин. Момент запечатлели на видео. Местные жители ругали саратовца и заявляли о намерении вызвать полицию.

Оказалось, что за хозяином собаки давно числится статус жестоко обращающегося с животным человека. Так, в комментариях пишут, что раньше горожанин запирал пса в машине. После того, как разгорелся скандал, он перестал так делать:

- Это же та собака, которую в машине закрывали, это мой сосед! Ему неоднократно делали замечания, он перестал ее там оставлять, нашёл выход. Урод просто, - пишет Наташа Макеева.

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