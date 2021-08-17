В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о начале учебного года

Завтра, 18 августа, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоится пресс-конференция и.о. министра образования Саратовской области Михаила Орлова, в которой также примет участие Председатель комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования Алексей Федоров.

Темой обсуждения станет «Подготовка к началу учебного года и реализация нацпроектов в сфере образования». Орлов в том числе расскажет о готовности системы образования региона к новому учебному году в рамках коронавирусных ограничений.

Мероприятие начнется в 11 утра по адресу улица Вишневая, 10. Также будет организована прямая трансляция, которую можно будет посмотреть тут.

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