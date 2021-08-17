Отключение воды на Топольчанской, Вольской и Новосибирской

Сегодня, 17 августа, в Солнечном и Волжском районах Саратова ожидается масштабное отключение воды, о чем предупреждает ООО «КВС».
Прекращена подача воды для следующих абонентов:
- улицы: 1-й Топольчанский пр., 2, 4, 5, 7, Тархова, 37, 39, 41/1; Батавина, 12, 13, 13а, 13в, 17; Зыбина, 4, 6, 8; Мысникова, 3, 3а;
– Новосибирская от Зерновой до 1-го Зернового проезда;
Здесь воду отключают до 18:00.
- Вольская от 53-й Стрелковой дивизии до Чернышевского.
Это отключение продлится до 20:00.
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