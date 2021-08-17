Детей в Солнечном гоняют стаи бездомных собак

Злые собаки кидаются на детей и домашних собак Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 17 августа, в одном из городских сообществ в соцсети жительница саратовского поселка Солнечный Калерия Филатова рассказала о бросающейся на людей стае собак.

Женщина пишет, что на Батавина, 13 бегают 5-6 злых дворняг, которые кидаются на детей и собак, которых выгуливают хозяева.

- Почти каждый день слышу, что маленькие девочки кричат от того, что на них бросаются собаки, - пишет горожанка.

Женщина уточнила, что, когда она выгуливала свою собаку, мимо неё пробежала маленькая девочка, за которой с лаем неслась стая дворняг.

- Также две псины из той толпы подбежали полаять к нам! Ладно к нам, я более-менее могу защитить себя и свою собаку, но маленькие дети себя не могут защитить! – обеспокоена Калерия.

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