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Происшествия17 августа 2021 11:57

Жительница Пугачева на пляже вытащила из брюк мужчины 128 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Полиция в Пугачеве раскрыла крупную кражу наличных денег, которая произошла на местном пляже.

На берегу реки Большой Иргиз 53-летний мужчина оставил свои брюки, когда пошел купаться. В их кармане лежали 128 тысяч рублей, который мужчина прихватил с собой на пляж.

Когда он вернулся после купания, денег в брюках уже не было.

Мужчина обратился с заявлением в полицию, пояснив, что на пляже было много людей и его вещи находились без присмотра.

Не смотря на это, сотрудники уголовного розыска достаточно быстро вычислили подозреваемого в краже - в отдел полиции доставили 38-летнюю ранее не судимую жительницу Пугачева.

Она призналась, что украла деньги. Ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.