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Общество17 августа 2021 11:42

В Саратовской области введут новые меры поддержки для семей с детьми

Роман Бусаргин предложил простимулировать рождение первого и второго ребенка
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Роман Бусаргин предложил ввести новые меры поддержки семей с детьми. Видео из его Telegram-канала

В Саратовской области планируют ввести новые меры поддержки молодых семей. Об этом пишет в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

- Складывающаяся в регионе демографическая ситуация требует принятия новых решений по поддержке молодых семей. Эту тему обсудили на постоянно действующем совещании в Правительстве области, - пишет чиновник.

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день в Саратовской области количество зарегистрированных браков в два раза больше, чем количество рожденных первенцев. По решению Президента Владимира Путина, семьям с детьми оказываются меры поддержки, отметил Бусаргин, добавив, что можно было бы на региональном уровне усилить эти меры.

- Поручил профильным структурам проработать предложения по льготам для семей на первого и второго ребенка. Особое внимание необходимо уделить жителям села. Работа предстоит большая, но игнорировать это направление нельзя, - резюмировал Бусаргин.

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