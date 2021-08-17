В Саратовской области от коронавируса скончались еще 16 человек

В оперативном штабе подтвердили смерть от коронавируса еще 16 пациентов в госпиталях Саратовской области.

В региональном минздраве "КП-Саратов" уточнили, что скончались одиннадцать женщин и пятеро мужчин в возрасте от 54 до 91 года.

С начала пандемии в Саратовской области от коронавируса умерли 2055 человек.

Напомним, по официальным данным ни один пациент, ранее получивший прививку, не скончался. На 17 августа в Саратовской области число жителей, получивших оба компонента вакцины от коронавируса перевалило за полмиллиона и составило 501 686 человек. Первым компонентном привито уже 592 399.