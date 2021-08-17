В саратовском СИЗО скончалась обвиняемая во взятках бывшая судья Шевлягина

Татьяна Шевлягина

Бывшая мировая судья судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области в отставке Татьяна Шевлягина скончалась в СИЗО. Женщину обвиняли во взяточничестве.

61-летняя Шевлягина 19 июля обратилась в медсанчасть СИЗО-1 УФСИН по Саратовской области, она жаловалась на ухудшение самочувствия. Женщину обследовали и назначили лечение.

29-го июля Шевлягину пришлось госпитализировать. 14 августа женщина скончалась в больнице.

Напомним, Татьяна Шевлягина провела в СИЗО больше года. До этого она два года скрывалась от правоохранителей, её объявляли в международный розыск.

Покойная обвинялась в 23 эпизодах превышения должностных полномочий, 11 случаях получения взятки в значительном размере и трех эпизодах получения взятки в крупном размере за незаконные действия.

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