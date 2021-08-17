Саратовцы возмущены припаркованным на пешеходном переходе авто

Фото выложили в сеть

Вчера, 16 августа, вечером в одном из городских сообществ в соцсети саратовец опубликовал фото с автохамом в Заводском районе.

На снимке видно, что белый Nassan Juke с номером т584ун64 припарковался на пешеходном переходе перед магазином «Гроздь». Автор поста уточнил адрес – Парковая, 42/1.

- Таких только рублём учить. Боятся лишние 5 метров пройти. Жаль в сам магазин нельзя на машине въехать, - пишет горожанин.

Комментаторы предлагают отправить фото в ГИБДД.

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