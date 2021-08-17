Избитый до полусмерти саратовец обратился за помощью к прохожей

Инцидент произошел в Ленинском районе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Днем 14 августа в Ленинском районе Саратова к прохожей обратился за помощью 36-летний мужчина с травмами головы и тела. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Женщина вызвала скорую. Медики отвезли пострадавшего в больницу, где, несмотря на усилия врачей, на следующий день скончался.
Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела. Следователи завели дело об умышленном причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.
Сотрудники СК и полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.
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