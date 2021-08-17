Пожилой автомобилист спровоцировал массовое ДТП под Балаковом

Столкнулись четыре автомобиля Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 16 августа, под Балаковом Саратовской области произошло массовое ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 11:10 на трассе в одном километре от Балакова на Саратовском тракте 75-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2101» не справился с управлением и наехал на Renault Logan под управлением 61-летнего мужчины, авто которого, в свою очередь, врезалось в «ВАЗ-2111», за рулем которого был 42-летний мужчина, а тот уже столкнулся с Changan CS55 под управлением 36-летнего водителя.

В последствии аварии в больницу попали 75-летний мужчина и его пассажирка в том же возрасте, а также 58-летняя пассажирка «Рено».

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