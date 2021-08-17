Пожар между двумя кладбищами в Саратове тушили несколько часов

Лесные пожары в Саратовской области продолжают возникать регулярно

Вблизи поселка Синенькие днем 15 августа загорелась трава между двумя кладбищами. Ветер усилился и погнал огонь в лес и к 15.20 площадь низового лестного пожара составила 10 га. Пожар тушили сотрудники Саратовского, Лысогорского, Красноармейского лесхозов, привлекалась Саратовская служба спасения. Ликвидировать возгорание удалось к 21.00. Огонь успел охватить 25 га территории. Об этом рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов.

На 16 августа с начала года на землях лесного фонда на территории Саратовской области зарегистрировано 36 лесных пожаров общей площадью 697,12 га.

С начала года в тушении лесных пожаров принимали участие 635 человек и 189 единиц техники. На 25 групп тушения в регионе закуплено 23 квадрокоптера.

- Пожарную безопасность на землях лесного фонда в текущем году обеспечивают 18 лесохозяйственных учреждений, в которых сформировано 25 групп пожаротушения. Они оснащены специальной техникой и оборудованием в том числе, комплексом мониторинга с беспилотным летательным аппаратом - квадрокоптером. Их у нас 23 штуки, - отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.