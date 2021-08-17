Попасть на фестиваль «Укек» в «России – моей истории» можно будет по записи

Фото исторического парка «Россия - моя история»

Вчера, 16 августа, в историческом парке «Россия – моя история» рассказали о последних археологических находках на Укеке и проанонсировали ежегодный фестиваль археологии и реконструкции, который традиционно проходит в городе в начале осени.

Организатор фестиваля, директор исторического парка Дмитрий Кубанкин рассказал, что, как и в прошлом году, в связи с коронавирусными ограничениями, «Укек» вновь пройдет в «России – моей истории». Посмотреть на последние находки археологов и выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах и приобрести сувениры саратовцы смогут с 10 сентября по 3 октября. Прежде чем прийти, нужно будет записаться.

- Кстати, тема текущей эпидемиологической ситуации найдет отражение на Фестивале в виде мастер-классов, которые расскажут о медицине в Золотой Орде и локдауне, который пережило это средневековое государство в XIV веке. А центром фестивальной площадки станет гигантская песочница — модель археологического раскопа 6х6 метров, где взрослые и дети смогут почувствовать себя археологами и провести собственные исследования, - говорится в сообщении парка.

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