Уникальный лес спасен от пожара в Краснокутском районе

http://turizm64.ru

15 августа от пожара был спасен лес редких пород деревьев в Краснокутском районе Саратовской области, о чем информирует ГУ МЧС региона.

Сотрудники лесхозов области отстояли редкий Дьяковский лес. Огонь остановили на подступах к деревьям. Сообщение о пожаре поступило в 10.22, горела сухая трава. Огонь распространялся вдоль реки по направлению к лесу. Пожар случился на сопредельной территории с Волгоградской областью.

Благодаря своевременному обнаружению пожара с помощью системы ИСДМ-Рослесхоз удалось вовремя успеть к месту возгорания вовремя и приступить к тушению.

В тушение участвовали пожарные и спасатели, прибыл спецтранспорт летного училища гражданской авиации, муниципальные службы и сотрудники сельхозпредприятий с техникой. На тушении работали 24 сотрудника местных лесхозов с лесопатрульным комплексом и трактором с плугом. Всего было 12 машин.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.