Чиновники Заводского района обратят внимание ответственных на открытый трансформатор

Администрация Заводского района отреагировала на публикацию «КП-Саратов». Чиновники обратят внимание ответственных на открытый трансформатор на Молодежном проезде.

Напомним, вчера мы писали о волнении горожанина, вызванном обнаруженным им открытым трансформатором под напряжением в 10 тысяч вольт.

Чиновники пишут:

- Администрацией района направлены обращения в адрес ООО «СПГЭС» и ОАО «РЖД» с просьбой о приведении трансформаторной подстанции в нормативное состояние.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.