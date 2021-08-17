Чиновники Заводского района обратят внимание ответственных на открытый трансформатор

Администрация Заводского района отреагировала на публикацию «КП-Саратов». Чиновники обратят внимание ответственных на открытый трансформатор на Молодежном проезде.
Напомним, вчера мы писали о волнении горожанина, вызванном обнаруженным им открытым трансформатором под напряжением в 10 тысяч вольт.
Чиновники пишут:
- Администрацией района направлены обращения в адрес ООО «СПГЭС» и ОАО «РЖД» с просьбой о приведении трансформаторной подстанции в нормативное состояние.
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