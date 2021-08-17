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Общество17 августа 2021 9:07

Чиновники Заводского района обратят внимание ответственных на открытый трансформатор

Горожане боятся удара в 10 тысяч вольт
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Администрация Заводского района отреагировала на публикацию «КП-Саратов». Чиновники обратят внимание ответственных на открытый трансформатор на Молодежном проезде.

Напомним, вчера мы писали о волнении горожанина, вызванном обнаруженным им открытым трансформатором под напряжением в 10 тысяч вольт.

Чиновники пишут:

- Администрацией района направлены обращения в адрес ООО «СПГЭС» и ОАО «РЖД» с просьбой о приведении трансформаторной подстанции в нормативное состояние.

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