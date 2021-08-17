Дистанционное обучение и коронавирусные ограничения улучшили результаты ЕГЭ в Саратовской области

Саратовские школьники лучше сдали ЕГЭ в условиях коронавирусных ограничений, чем делали это без них Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам сдачи ЕГЭ в Саратовской области на 22,5% увеличилось количество 100-балльных результатов. Также выросло количество 200-балльников и с 13 до 15 вырос процент школьников, получивших от 81 до 99 баллов.

Об этом на совещании в правительстве 16 августа заявил и.о.министра образования Саратовской области Михаил Орлов, который подвел итоги основного и дополнительных периодов сдачи ЕГЭ.

- В этом году принимали участие в госэкзаменах дети, учеба которых в 10-11 классах пришлась на период дистанционного обучения и ограничительных мероприятий. По итогам сдачи ЕГЭ в области на 22,5% увеличилось количество 100-балльных результатов, в этом году их было 87. Возросло и количество 200-балльных работ. В этом году на 200 баллов сдали экзамены 8 выпускников. По сравнению с прошлым годом возрос процент участников ЕГЭ, получивших от 81 до 99 баллов с 13 до 15 процентов. Положительная динамика наблюдается по предметам: русский язык, математика, литература, обществознание, английский язык, французский язык, немецкий язык, – отметил Михаил Орлов.

В этом году область впервые участвовала в сдаче экзамена по информатике в компьютерной форме. Новая форма сдачи экзамена принесла региону 18 стобалльных результатов, что в 2,5 раза выше уровня прошлого года.

На территории области была организована работа 218 пунктов проведения экзаменов, а также 61 пункта для детей с особыми потребностями.