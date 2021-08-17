Коронавирусом в Саратовской области заразились 250 человек

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 250 человек. Всего на 17 августа в регионе зафиксировано 77 417 случаев.

Выписали с начала пандемии 71 867 человек, за сутки – 204-х.

В Саратове нашли 99 новых случаев, в Энгельсском районе – 32, а в Балаковском – 16.

Среди заразившихся 15 детей до шести лет, 17 – от семи до 14, 12 подростков от 15 до 17-ти и 67 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 82 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 пятеро саратовцев.

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