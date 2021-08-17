В День памяти Олега Табакова на стенд возле памятника не вернули его фотографии

На стенде «Актер и Человек Олег Табаков» нет фотографий артиста Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 17 августа, в Саратове почтут память народного артиста СССР, саратовца Олега Табакова.

В 10 утра планируется возложение цветов к скульптурной композиции, посвященной актеру на Театральной площади.

Рядом с памятником в сквере имени артиста расположен стенд с фотографиями «Актер и Человек Олег Табаков». Несколько недель назад с него сняли фотографии знаменитого саратовца. Их не вернули и на сегодняшний день.

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