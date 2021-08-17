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Общество17 августа 2021 8:47

В День памяти Олега Табакова на стенд возле памятника не вернули его фотографии

Сегодня к памятнику артисту возложат цветы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На стенде «Актер и Человек Олег Табаков» нет фотографий артиста

На стенде «Актер и Человек Олег Табаков» нет фотографий артиста

Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 17 августа, в Саратове почтут память народного артиста СССР, саратовца Олега Табакова.

В 10 утра планируется возложение цветов к скульптурной композиции, посвященной актеру на Театральной площади.

Рядом с памятником в сквере имени артиста расположен стенд с фотографиями «Актер и Человек Олег Табаков». Несколько недель назад с него сняли фотографии знаменитого саратовца. Их не вернули и на сегодняшний день.

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