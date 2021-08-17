Администрация Ленинского района заставит «КВС» осушить затопленный их трубой подвал

Администрация Ленинского района отреагировала на публикацию «КП-Саратов» о просьбах местных жителей разобраться с затопленным подвалом.

Напомним, вчера мы писали о сообщении в соцсети жительницы дома №5б на Зеркальной. Женщина писала о том, что воду из подвала её дома не могут откачать тремя насосами – там прорвало ветхую трубу. Горожанка рассказала, что управляющая компания не предпринимала действия к устранению проблемы.

Чиновники пишут, что авария произошла на сетях «Концессий водоснабжения-Саратов»:

- Администрацией района направлено обращение в адрес ресурсоснабжающей организации о необходимости устранения аварийной ситуации, а также проведению мероприятий по осушению подвального помещения.

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