В Саратовском районе лесной пожар чуть не уничтожил дома дачников

Фото регионального МЧС

Вчера, 16 августа, в Саратовском районе произошел лесной пожар. В опасности оказались дачники. Подробности сообщили в региональном МЧС.

В 15:20 стало известно о лесном низовом пожаре неподалеку от Синеньких. На тушение отправились работники лесхоза.

Фото регионального МЧС

На место также прибыли сотрудники МЧС. Они обнаружили, что, помимо лесной подстилки, горит и сухая трава. Ветер мог перекинуть огонь на дачи рядом с Есеевкой, из-за чего приняли решение усилить группировку сил и средств Работали пять расчетов федеральной противопожарной службы и специалисты обласпаса.

Фото регионального МЧС

В 9 часов вечера удалось потушить все 25 гектаров, оказавшихся в огне. Дома местных жителей не тронуло.

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