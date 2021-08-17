Масштабное отключение воды в Кировском районе будет 19 августа

В четверг, 19 августа, запланировано проведение масштабных ремонтных работ на водопроводных сетях Саратова. Он пройдет в Кировском районе, о чем предупреждает ООО «КВС».

Работы ведутся с 6:00 до 18:00. На их время отключается водовод диаметром 1000 мм по ул. Плодородная. Кировский район остается без воды.

Подача воды 19 августа прекращается следующим абонентам:

1-й Зерновой пр.

ул. Агрономическая

1-й и 2-й Ангарские пр.

1-й и 2-й Благодатные пр.

ул. Коллективная

ул. Геологическая

ул. Природная

1-й Изобильный пр., 2

1-й Межовражный пр.

1-й Урожайный пр., 1а

ул. 3-я и 4-я Окольные

ул. Балаковская

ул. Новосибирская

ул. Просечная

ул. Благодатная

ул. Городская, 94

ул. Депутатская, 45

ул. Дунайская

поселки Мирный и Молочка

ул. Зерновая

ул. Краснокутская

ул. Минеральная

ул. Окольная

ул. Отрадная

ул. Участковая

ул. Плодородная

ул. Раздольная

ул. Танкистов, 97-213

ул. Ударная

Подвоз питьевой воды пройдет по заявкам районной администрации.

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