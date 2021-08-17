Масштабное отключение воды в Кировском районе будет 19 августа

В четверг, 19 августа, запланировано проведение масштабных ремонтных работ на водопроводных сетях Саратова. Он пройдет в Кировском районе, о чем предупреждает ООО «КВС».
Работы ведутся с 6:00 до 18:00. На их время отключается водовод диаметром 1000 мм по ул. Плодородная. Кировский район остается без воды.
Подача воды 19 августа прекращается следующим абонентам:
1-й Зерновой пр.
ул. Агрономическая
1-й и 2-й Ангарские пр.
1-й и 2-й Благодатные пр.
ул. Коллективная
ул. Геологическая
ул. Природная
1-й Изобильный пр., 2
1-й Межовражный пр.
1-й Урожайный пр., 1а
ул. 3-я и 4-я Окольные
ул. Балаковская
ул. Новосибирская
ул. Просечная
ул. Благодатная
ул. Городская, 94
ул. Депутатская, 45
ул. Дунайская
поселки Мирный и Молочка
ул. Зерновая
ул. Краснокутская
ул. Минеральная
ул. Окольная
ул. Отрадная
ул. Участковая
ул. Плодородная
ул. Раздольная
ул. Танкистов, 97-213
ул. Ударная
Подвоз питьевой воды пройдет по заявкам районной администрации.
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