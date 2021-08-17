Владимир Путин назвал запрещенные для приватизации саратовские предприятия

Указ, не разрешающий приватизацию

Президент Владимир Путин подписал список предприятий, которые не подпадут в ближайшее время под приватизацию. Соответствующий указ был опубликован вчера, 16 августа.

Приватизации не подлежат предприятия научно-технической сферы государственной санитарной эпидемиологической службы РФ, ветеринарной службы, службы защиты растений, охраны и воспроизводства ресурсов охотничьих животных и питомники лабораторных животных.

Всего в списке 24 объекта. Два из них расположены в Саратовской области. Это ФГУП «Дезинфекционный центр» в Балаково и ФГУП «Меддезинфекция» в Саратове.

Балаковское предприятие занимается уничтожением грызунов и насекомых, а также обработкой жилья, транспорта и водоемов. На сайт саратовского предприятия попасть не удалось.

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