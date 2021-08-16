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Происшествия16 августа 2021 21:38

Мать и дочь попали в больницу после ДТП со скорой в Кировском районе Саратова

Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В ДТП со скорой пострадали мать и дочь

В ДТП со скорой пострадали мать и дочь

Фото: ГИБДД по Саратову

Сегодня, 16 августа, в Кировском районе Саратова произошло ДТП, после которого в больницу попали мать и дочь. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В 19:30 на пересечении Волгоградской и 50 Лет Октября столкнулись Chevrolet Lacetti, Hyundai и машина «Скорой помощи».

В последствии аварии в больницу попали женщина и её 13-летняя дочь.

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