Гражданина Ирака избили в центре Саратова

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Сегодня вечером, 16 августа, в центре Саратова был избит гражданин Ирака. Об этом сообщает ЧП Саратов.

На улице Кутякова около дома №148 было совершено нападение на гражданина Ирака. По предварительным данным, неизвестные ударили мужчину кирпичом по голове и угнали его автомобиль. Медики центра медицины катастроф доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу.

На месте работают медики ЦМК, сотрудники полиции и росгвардии. Обстоятельства инцидента выясняются.

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