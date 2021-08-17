В Саратовской области обещают жаркую и дождливую погоду

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 17 августа.

В регионе облачность переменная. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, во время грозы шквалистые усиления – до 17 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 33 до 38 градусов выше нуля, местами в Правобережье местами – до 28.

Ночью осадков не будет. Ветер поутихнет до 3-8 метров в секунду. Термометры покажут от 18 до 23 градусов тепла, в пониженных местах – до +13.

В Саратове сейчас +23°С, дождливо. К 10 утра температура поднимется до +27°С, а максимально воздух прогреется до +34°С. Минимальная ночная температура составит +21°. Ветер северо-восточный – от 1 до 2 метров в секунду, редкие порывы – до 5 м/с. Малооблачно.

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