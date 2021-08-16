Избившего мебелью и изнасиловавшего труп новой знакомой саратовца посадили на 17 лет

Суд вынес приговор саратовцу, который насмерть забил подлокотником, а после изнасиловал собутыльницу. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, утром 25 декабря 2020 года 38-летний саратовец предложил 45-летнему товарищу отправиться в гости к 39-летней подруге. Втроем компания стала выпивать на кухне квартиры на Ломоносова. В 11 утра младший из мужчин решил удалиться, а женщина с новым знакомым переместилась в комнату, где позволила себе неосторожное высказывание в его адрес.

Разозлившись, мужчина не менее 25 раз ударил горожанку подлокотником от дивана, а после, взяв на кухне табуретку, и добавил им. Потом мужчина совершил в отношении жертвы действия сексуального характера. Осознав, что хозяйка квартиры скончалась, подсудимый позвонил товарищу, с которым пришел, и рассказал о произошедшем. Тот попросил соседа женщины сходить проверить, но саратовец предпочел сразу обратиться в полицию.

Прибыв на место, правоохранители нашли труп. Мужчину задержали у себя дома.

Саратовец вину признал и раскаялся. Ему дали 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

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