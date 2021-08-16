Власти прокомментировали сомнительный ремонт тротуара на 1-й Дачной

тротуар в районе 1-й Дачной
Сегодня, 16 августа, власти Саратова объяснили сомнительный ремонт тротуара на 1-й Дачной. Фотографии с места проведения работ ранее вызвали возмущение горожан в социальных сетях.
Администрация города сообщает следующее: «Работы на проспекте 50 лет Октября не завершены, подрядной организации поручено ускорить благоустройство тротуаров в районе 1-й Дачной».
Напомним, ранее плохо «отремонтированный» тротуар возмутил саратовцев. Оказалось, что работы просто незакончены.
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