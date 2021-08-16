Арбитражный суд принял решение по иску в 180 млн об участке у речного вокзала в Саратове

Сегодня, 16 августа, Арбитражный суд Саратовской области отказал ООО «ЮК «Фемида-Саратов» в требовании взыскать с регионального бюджета и казны Саратова 180 млн рублей. Компания хотела получить компенсацию за невозможность дальше использовать участок напротив речного вокзала. Напомним, в скором времени там планируют возвести сквер имени Петра Великого.

На данный момент, пишет в своём Instagram мэр Михаил Исаев, уже начались работы по созданию сквера. Скоро там появятся детские площадки, лавочки и деревья с цветами.

Также объявили конкурс на макет памятника Петру I:

- Знакомство великого российского императора с нашим городом началось именно с прибрежной зоны, поэтому появление здесь его скульптуры логично и своевременно - в следующем году исполнится 350 лет со дня рождения самодержца и 300 лет с момент посещения им Саратова, - пишет Исаев.

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