За неделю ООО «КВС» выкопала в Саратове 136 котлованов

Разрытые улицы и дворы и отсутствие водоснабжения - примета работ коммунальщиков

За прошедшую неделю на дорогах и тротуарах Саратова появилось 52 котлована, вырытых ООО «КВС». Еще 84 котлована раскопаны на грунтовых дорогах и в зеленых зонах. И это еще не считая многочисленных течей из водопроводных колодцев, колонок, гидрантов.

Горожанам отключали воду 41 раз при устранении 182 повреждений на городских водопроводных сетях, которые обслуживает ООО «КВС», сообщили в компании.

Ежедневно происходят новые аварии, компания, обязавшаяся устранять эти проблемы и от года к году сокращать количество порывов, с этим не справляется.

Вместо вложения обещанных 6 млрд рублей в водопроводное хозяйство Саратова, ООО «КВС» предлагает увеличить тарифы на воду для населения.