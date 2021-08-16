Жители Энгельса пожаловались на незаконную вечеринку на турбазе

На турбазе под Энгельсом, несмотря на запрет, провели концерт. Об этом пишет в своём Telegram-канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Чиновник отметил, что в регионе складывается отрицательная динамика по заболеваемости коронавирусом. Также Бусаргин пишет, что проверки выявили множество нарушений в работе общепита, которому из-за коронавирусных ограничений запрещено работать с 11 вечера до 6 утра.

Вице-губернатор пишет, что к нему с жалобой на местные турбазы обратились жители Энгельса. Горожане прислали Бусаргину видео, на котором запечатлен ночной концерт на несколько десятков человек. Более того, вечеринка, оказывается, была проанонсирована на странице мероприятия в соцсети.

Видео и скриншоты записей Бусаргин вместе с официальным обращением направил в региональные Роспотребнадзор и прокуратуру.

- Пока наши медики трудятся с полной самоотдачей в «красных зонах», не видя длительное время своих родных, кто-то ради наживы устраивает массовые вечеринки с грубейшими нарушениями установленных санитарных правил.

Настолько безответственное отношение к здоровью своих посетителей со стороны заведений общепита – верх цинизма. Считаю, что в подобных случаях должны последовать самые строгие меры. Хотелось бы, чтобы это понимали жители региона и избегали таких мероприятий. Берегите себя и близких, - пишет Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.