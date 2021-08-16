Саратовцы сожгли труп случайно убитого собутыльника

Мужчины вывезли тело на пустырь Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Кировского района Саратова закончили расследование умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом и укрывательства преступления. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, вечером 17 мая 56-летний мужчина пришел в гости к своему 58-летнему товарищу в частный дом на 1-й Ремонтный проезд. Там уже был 42-летний общий знакомый саратовцев. Знакомые выпивали.

В один момент ситуация накалилась. Гости вышли за калитку, чтобы выяснить отношения. Старший из мужчин не менее трех раз ударил младшего кулаком по лицу и шее. Затем они вернулись во двор, где 56-летний саратовец нанес не менее пяти ударов по лицу, отчего его оппонент ударился головой о стекло в окне и разбил его, порезавшись осколками. Злоумышленник после этого пошел спать.

42-летний собутыльник обвиняемого скончался на месте. Осознав произошедшее, хозяин дома решил обмотать покойного полимерной пленкой и затем, дождавшись, когда товарищ проснется, вдвоем мужчины отправились на пустырь в одном километре от дома №7 на Кузнецова. Там горожане облили бензином и сожгли тело знакомого.

19 мая на обгоревший труп наткнулся прохожий.

- Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти 42-летнего мужчины стал перелом подъязычной кости и резвившаяся на этом фоне асфиксия, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Мужчины признали вину и раскаялись. Дело передали в суд.

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