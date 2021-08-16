Подвал дома в Ленинском районе Саратова затапливает, пока УК бездействует

Фото выложили в сеть

Житель Ленинского района Саратова пожаловалась в соцсети на свой тонущий дом.

Анонимный горожанин пишет, что в подвале дома на Зеркальной, 5б дала течь ветхая труба:

- Затопила весь подвал, три насоса не успевают откачивать воду из подвала. Заварить прорыв никто не хочет, так как хозяина трубы найти не удается. Организация, куда обращаются жители данного дома, переваливает вину на друг друга.

В комментариях уточнили, не та ли это труба, яму с которой не закапывали на протяжении нескольких лет. Один из горожан ответил, что она и есть.

Саратовцы рекомендуют обратиться в администрацию и прокуратуру.

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