Школы Ленинского района Саратова получат многофункциональные спортплощадки

Вячеслав Володин предложил запустить новый пилотный проект – обустроить все 32 школы Ленинского района Саратова многофункциональными спортивными площадками.

В поселке Поливановка завершено строительство такого стадиона открытого типа. Вячеслав Володин осмотрел спортобъект. Построили его быстрее, чем планировали.

Отправной точкой для реконструкции стало недавнее общение с жителями. Они рассказали Володину о плачевном состоянии стадиона у школы №52 и необходимости ремонта.

Сегодня здесь появилось несколько площадок для различных видов спорта. Володин призвал не ждать 1 сентября, открывать стадион для всех желающих уже сегодня, чтобы и дети, и взрослые могли заниматься спортом.