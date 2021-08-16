Экспозиция дома Чернышевских в Саратове закрывается до 2023 года

Вячеслав Володин в ходе визита в 2019 году предложил включить дом-музей в программу по сохранению историко-культурного наследия в Саратовской области Фото: Екатерина Семенова

С сегодняшнего дня, 16 августа, на долгий срок закрывается на капитальный ремонт мемориально-бытовая экспозиция дома Чернышевских в Саратове. Ремонтные работы продляться до 2023 года.

При этом действующая литературная экспозиция, художественная галерея, выставочный зал, входящие в комплекс дома-музея, продолжают свою работу и открыты со вторника по пятницу.

В ходе ремонта на историческом объекте заменят крышу, проведут гидроизоляционные работы, обновят штукатурку фасада здания. Пройдет реставрация деревянных дверей и ставней объекта культурного наследия, обсуждается возможность замены или ремонта окон. Об этом в своем инстаграм рассказал мэр Саратова Михаил Исаев.

Напомним, объект вошел в программу по сохранению историко-культурного наследия, инициированную Вячеславом Володиным. Для мемориально-бытовой экспозиции дома-музея разработана проектно-сметная документация и найдено решение по реставрации.