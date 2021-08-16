Саратовец получил статью за матерную перепалку с москвичом в Иркутском аэропорту

Житель Саратовской области получил «административку» за перепалку с москвичом в аэропорту Иркутстка. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Вызвать правоохранителей пришлось на борт самолета «Домодедово-Иркутск». Прибыв на место, полиция выяснила, что 39-летний саратовец и 37-летний житель Московской области громко матерились.

В отношении мужчин завели административные дела по статье о мелком хулиганстве.

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