Саратовец получил статью за матерную перепалку с москвичом в Иркутском аэропорту

Житель Саратовской области получил «административку» за перепалку с москвичом в аэропорту Иркутстка. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Вызвать правоохранителей пришлось на борт самолета «Домодедово-Иркутск». Прибыв на место, полиция выяснила, что 39-летний саратовец и 37-летний житель Московской области громко матерились.
В отношении мужчин завели административные дела по статье о мелком хулиганстве.
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