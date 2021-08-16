Под Марксом два дня подряд горел остров в Волге

За минувшие выходные, с 13-го по 15-е августа, в Саратовской области произошли несколько лесных пожаров. Подробности сообщили в региональном минприроды.

13-го августа неподалеку от Орловского Марксовского района рыбаки заметили, как загорелся остров в Волге. Оттуда спешно стали разъезжаться отдыхающие.

Сигнал пожарные получили в 10:37. Силами 19 человек из Энгельсского и Заволжского лесхозов потушить огонь удалось к 11 вечера. Выгорели 112 га. Предварительно, причиной возгорания послужил человеческий фактор. Сейчас разыскивают виновника пожара.

Тот же самый остров горел и в субботу 14-го. В 14:30 загорелись трава и кустарники на площади 102 га. На место прислали 23 человек из нескольких лесхозов и двух сотрудников МЧС. Локализовать пожар удалось к 10 вечера, а потушить только к часу дня 15-го августа.

Напомним, 14 августа также горели 19,7 га леса неподалеку от Вязовки Базарно-Карабулакского района. Местные жители опасались, что огонь перекинется на дома.

- Напомню, на территории Саратовской области установлен особый противопожарный режим. В этот период гражданам ограничено пребывание в лесу, проезд автотранспорта, кроме дорог общего пользования. Кроме того, запрещено разводить костры. Помните, что предупредить пожар легче, чем его потушить, - сказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Если вы обнаружили лесной пожар, можно обратиться по следующим номерам:

112 – экстренные службы;

8-800-100-94-00 – прямая линия лесной охраны;

490-516 – региональная диспетчерская служба Минприроды.

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