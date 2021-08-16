В минувшую субботу, 14 августа, скончалась замдиректора Саратовского театра драмы имени Слонова.
В региональном министерстве культуры сообщили, что Татьяна Рыцарева скончалась на 69-м году жизни.
Рыцарева в 2004 году была директором Театра русской комедии, а с 2007-го – замдиректора театра Слонова.
- Коллектив театра выражает искреннее, сердечное соболезнование родным и близким, всем, кто знал и любил Татьяну Евгеньевну, — сказали в минкульте.
Прощание состоится сегодня, 16 августа, в 14 часов на Кутякова, 23/25.
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