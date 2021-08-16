Две улице в центре Саратова остались до вечера без воды

Сегодня, 16 августа, в центре Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».

Для устранения повреждения на Рабочей, 226/2 ограничили водоснабжение для жителей этой улицы – от Большой Садовой до дома №226, а также Свинцовой.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

Напомним, также сегодня нет воды на десятках улиц в Ленинском районе.

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