Две улице в центре Саратова остались до вечера без воды

Сегодня, 16 августа, в центре Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».
Для устранения повреждения на Рабочей, 226/2 ограничили водоснабжение для жителей этой улицы – от Большой Садовой до дома №226, а также Свинцовой.
Вернуть воду обещают к 8 вечера.
Напомним, также сегодня нет воды на десятках улиц в Ленинском районе.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.