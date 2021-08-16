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Общество16 августа 2021 11:28

От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались 20 человек

Всего умерли 2 039 человек
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 20 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Скончались одиннадцать женщин и девять мужчин в возрасте от 37 до 85 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего с начала пандемии в области от COVID-19 скончались 2 039 человек.

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