В Саратове на пожаре спасли трех свиней

Пожар в Латухино уничтожил свинарник и гараж

В Ленинском районе Саратова пожар уничтожил гараж и свинарник. Хозяева успели спасти животных.

Сигнал о возгорании в поселке Латухино поступил в МЧС в 13.16 в минувшее воскресенье, 15 августа.

На вызов отправились два пожарных расчета, огонь к их прибытию успел полностью охватить гараж, свинарник и уничтожить две тонны сена на площади 110 кв. метров.

В это время в свинарнике находились три свиньи, хозяева успели вывести их, животные не пострадали.

В последствии инспектор Госпожнадзора установил, что во дворе дома вели работы болгаркой и искра от нее упала на сено.