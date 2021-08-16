В Самойловке байкер попал в больницу после столкновения с «Джипом»

Водитель мопеда был невнимателен при развороте Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 15 августа, в Самойловке Саратовской области произошло ДТП с участием мопеда. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 13:10 напротив дома №22 на Советской 58-летний мужчина на мопеде, разворачиваясь, не уступил дорогу авто и врезался в Jeep под управлением 43-летнего водителя.

В последствии пришлось госпитализировать мотоциклиста.

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