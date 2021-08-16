Росгвардия: напавший на врача в Саратове был пьян

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Напавший на врача в минувшее воскресенье в травмпункте житель Саратова был пьян. Об этом «КП-Саратов» сообщили в управлении Росгвардии по Саратовской области.

Напомним, ЧП произошло рано утром 15 августа в травмпункте на улице Авиастроителей в Заводском районе.

Сигнал об избиении персонала травматологического пункта поступил в отдел вневедомственной охраны. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали зачинщика конфликта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Агрессивного 36-летнего мужчину передали сотрудникам полиции. Телесные повреждения от дебошира получил дежурный врач.

Полиция проводит проверку инцидента.