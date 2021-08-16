Энгельсского рабочего засыпало землей во время укладки труб

Следователи Энгельса Саратовской области начали доследственную проверку после гибели рабочего в траншее.

По данным следствия, днем 15 августа в поселке Пробуждение 52-летний мужчина расчищал траншею для укладки трубы. Край ямы обрушился, и покровчанина накрыло землей. Очевидцы бросились ему на помощь, но достали мужчину уже мертвым.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников предприятия и очевидцев, проверяют документацию. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.