Энгельсского рабочего засыпало землей во время укладки труб

Следователи Энгельса Саратовской области начали доследственную проверку после гибели рабочего в траншее.
По данным следствия, днем 15 августа в поселке Пробуждение 52-летний мужчина расчищал траншею для укладки трубы. Край ямы обрушился, и покровчанина накрыло землей. Очевидцы бросились ему на помощь, но достали мужчину уже мертвым.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников предприятия и очевидцев, проверяют документацию. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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